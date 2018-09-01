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Halı nasıl seçilmeli?

Leke tutacak mı, kirlenmeye karşı dirençli mi ya da küflenmeyen yapıda mı? Renkleri soluyor mu? İşte detaylar...

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:52
Halı nasıl seçilmeli?

Dayanıklılık Dayanıklılık halının görünümü için çok önemlidir. Eski görünmeye başlaması ve yenisiyle değiştirilmesinden önce ne kadar hoyratça ya da düzgün kullanıldığı önemlidir. Leke tutacak mı, kirlenmeye karşı dirençli mi ya da küflenmeyen yapıda mı? Renkleri soluyor mu? Yeni bir halı satın alırken satış görevlisine halıya ilişkin tüm bu soruları mutlaka sorun.

Düşünülmesi gereken diğer nokta ise seçtiğiniz halının ilk günkü şeklini ne kadar koruyacağıdır. Birkaç yıl içerisinde renkleri solacaksa, özellikle duvardan duvara halınızın rengiyle yeni döşenecek halınızın renklerini birbirine uydurmanız bu açıdan da zor olacaktır.

HALININ KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Kullanılacak zemine uygun kalitede halı almak çok önemlidir. Halının yumuşaklık durumu, aşınmaya direnci, kırışma yoğunluğu ve keçesi gibi faktörler, halının kalitesini belirleyen kriterlerdir.

Nasıl bir halı almanız gerektiği, halıyı nasıl kullanmak istediğinize göre değişir. Eğer bir arka plan öğesi olarak ya da evinizin dekorasyonuna fon oluşturacak bir halı istiyorsanız, krem rengi, bej ve toprak renklerde halılar tercih edebilirsiniz. Ama tam tersi, dikkat çeken ve evinizin odak noktasını oluşturan tarzda bir halı istiyorsanız, o zaman bordo, siyah, kırmızı ve bunun gibi çarpıcı renkleri kullanmaktan kaçınmayın.

Eğer odanız güzel antikalarla doluysa, o zaman klasik bir el halısı kullanın. Açık renk halılar mekana olduğundan daha geniş bir hava verir. Renkler koyulaştıkça oda daha küçük ama daha sıcak olur.

Bir halının değeri havının yüksekliğine bağlı olarak, bukle ya da kesik havlı olarak gereken kurulum yöntemiyle saptanır. Kısa havlı halılar özellikle tekerlekli koltuklar, sehpalar için oldukça uygun bir yüzey hazırlar. Bunun yanında fiziksel rahatsızlıklarından ötürü koltuk değneği ya da baston kullananlar için de oldukça güvenli ve kaymayan düz bir zemin sunar.

Hangi stili seçeceğiniz büyük ölçüde odanın boyutları ve genel dekoruna göre değişecektir. Bu açıdan halıyı ister odanın en dikkat çeken öğesi veya odanın genel görünümü içinde uyum sergileyen ve fazla göze çarpmayan bir türde seçebilirsiniz.
Yanlış seçilmiş renkteki ve mekanın genel görünümüyle oldukça uyumsuz olan bir halıdan evinizin atmosferini daha hızlı yok edebilecek bir şey olmadığını bilmelisiniz.

Halı satın alırken özellikle önerilen; oda içinde bulunan mobilya ve perdelerin rengini de göz önünde bulundurarak bir seçim yapılmasıdır. Ayrıca odanın büyüklüğü, güneş alıp almaması gibi özellikler de halı rengi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Güneş ışığı almayan odalarda sıcak tonlar kullanılmalıdır.

DİPLERİNDE NELER VAR NELER

Emekleyen bir bebeğiniz varsa uzun havlı halılar onun sağlığını tehdit eder. Halıyı alırken, ne ölçüde temizleyebileceğinizi de gözönünde bulundurmalısınız. Onunla uğraşamayacak kadar zamanınız azsa, kısa zamanda bir mikrop yuvası ile yaşar hale gelirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:52
  1. halı seçimi
  2. halı alırken dikkat edilmesi gerekenler

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