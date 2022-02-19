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Gündem Hakkı Bulut'un, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmama sebebi şaşırttı
Gündem

Hakkı Bulut'un, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmama sebebi şaşırttı

77 yaşındaki ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un yazlık evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Yaşadığı talihsiz olayı basın mensuplarıyla paylaşan Bulut, hırsızlardan şikayetçi olmadığını dile getirerek ''Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Cana geleceğine mala gelsin'' şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:09:00 -
Hakkı Bulut'un, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmama sebebi şaşırttı

77 yaşındaki ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un yazlık evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Yaşadığı talihsiz olayı basın mensuplarıyla paylaşan Bulut, hırsızlardan şikayetçi olmadığını dile getirerek ''Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Cana geleceğine mala gelsin'' şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.

Hakkı Bulut, önceki gün eşine hediye almak için geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, yakın zamanda başına gelen talihsiz bir olayı açıkladı.

Hakkı Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" dedi.

''Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir''

Bulut, hırsızlardan şikayetçi olmadığını belirterek olayın peşine düşmeme nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin."

 

 

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