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Aktüel Hakkari'de Tekstilkent projesiyle 800 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Aktüel

Hakkari'de Tekstilkent projesiyle 800 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:01:49 -
Hakkari'de Tekstilkent projesiyle 800 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SGEP) kapsamında hazırlanan Tekstilkent projesiyle kentte 800 kişiye iş imkanını sağlanması amaçlanıyor.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle hazırlanan 4 milyon 300 bin lira bütçeli proje için imza töreni düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyle kentte işsizliği azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğu Anadolu bölgesinde tekstil fabrikalarının hızla yaygınlaştığını belirten Akbıyık, "İnşallah tekstil fabrikası ile Hakkari'nin işsizlik sorununu bir nebze de olsa gidermiş olacağız. DAKA ile birçok proje yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji ve diğer bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden birinin Hakkari'de bulunduğunu kaydeden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Burada yapılan her türlü yatırımda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DAKA'nın büyük destekleri var. Oradaki telesiyej ve teleferik projemiz bitti. 5 yıldızlı otel ayarında yaklaşık 130 kişilik sporcu eğitim merkezi ve konaklama yeri olacak. Bu da önemli bir eksiği gidermiş olacak. Kentin kış turizmi anlamında Irak, İran, Van ve Şırnak gibi illerimizden birçok kişinin buraya gelmesine vesile olacak. Birçok ulusal, uluslararası müsabaka ve etkinlikleri burada düzenleyeceğiz. Organize Sanayi Bölgesi ile birçok fabrika Yüksekova'ya gelecek. Bunun yan sıra ilimizde doğal gaz çalışmaları sürüyor. Kentin tüm alt yapı eksikliklerini giderme aşamasındayız."

Akbıyık, konuşmasının ardından Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray projenin protokolünü imzaladı.

Proje ile Yeni Mahalle Gopsi mevkisinde iki bina ile Tekstilkent kapsamında kurulacak fabrikalar için alt yapı oluşturulacak. İl Özel İdaresince yürütülecek ve 2 milyon 500 bin lira hibe desteği verilecek proje ile dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılması ve 18-35 yaş aralığındaki 800 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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