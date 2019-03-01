Hakkari’de “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışması düzenlendi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından kültür sanat yarışmaları kapsamında düzenlenen “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışmasına, il merkezi ve ilçelerden 5 ayrı tiyatro kulübü katıldı. Gençlik merkezine ait spor salonunda düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan gençler, sahneye çıkarak performanslarını sergilediler. Jüri üyeliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yaptığı yarışmada; Hakkari Anadolu Lisesi birinci, Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu ikinci olurken, yarışmada aynı puanları alan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Teknokent Koleji üçüncülüğü paylaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde kültür ve sanat yarışmaları adı altında startını verdiği ‘Türk Müziği, Şiir Okuma, Tiyatro ve Bilgi’ yarışmalarını başarıyla tamamladıklarını söyledi. Müdür Güldal, “Gençlerimiz burada Türk müziği, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışmalarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Kültürel yarışmamızı, özellikle gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenledik. Bir hafta boyunca 4 farklı kategoride düzenlediğimiz yarışmalarda yeni yeteneklerde keşfettik. Dereceye giren gençlerimiz 13-14-15 ve 16 Nisan’da Van ilinde yapılacak olan bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek. Bu süre zarfında bizlere destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederken, gençlerimize de başarılar dilerim” diye konuştu.