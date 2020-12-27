Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Özbent'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Özbent'in naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı.
Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erken ve polisler katıldı.