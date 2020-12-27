  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi
Aktüel

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:44:58 -
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Özbent'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Özbent'in naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erken ve polisler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var
Dünya

Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var

Hindistan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel siyasi seçimlerin ardından Keşmir'de çok sayıda Müslüman siyasi lideri tutukladı. ..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!
Gündem

Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, pandemi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay