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Aktüel Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu
Aktüel

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, meslektaşının silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:56:00 -
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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