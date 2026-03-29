Hakan Fidan'dan kritik temaslar! Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel yangının söndürülmesi ve Müslüman coğrafyasında istikrarın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği kapsamında İslamabat’ta temaslarına başladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların yanı sıra bölgeyi tehdit eden güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA
Bakan Fidan’ın, Pakistan ziyareti çerçevesinde bölgedeki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği geniş katılımlı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Toplantıda, bölgesel barışın korunması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımların müzakere edileceği kaydedildi.
Fidan’ın İslamabad’daki temasları kapsamında diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.