  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakan Fidan Suudi Arabistan'da
Gündem

Hakan Fidan Suudi Arabistan'da

Yeniakit Publisher
2024-03-05 18:20:00 -
Hakan Fidan Suudi Arabistan'da

Diplomatik kaynaklar: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

Bakan Fidan'ın Türkiye saati ile 17:00'de Cidde'ye ulaştığı bildirildi.

Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler
Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler

Gündem

Hakan Fidan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan sert çıktı
Hakan Fidan sert çıktı

Gündem

Hakan Fidan sert çıktı

Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'
Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'

Dünya

Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'

Bakan Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Bakan Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23