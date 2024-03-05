Hakan Fidan Suudi Arabistan'da
Diplomatik kaynaklar: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.
Bakan Fidan'ın Türkiye saati ile 17:00'de Cidde'ye ulaştığı bildirildi.
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