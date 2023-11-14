Hak-İş'ten üyelerine TROY kart çağrısı!

Mahmut Arslan, Filistin ve Gazze'de İsrail tarafından bir insanlık suçu işlendiğine ve masum insanların, bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir vahşetle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, Hak-İş olarak, Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduklarını ifade etti.

Arslan, bu doğrultuda Filistin davasına destek vermek amacıyla yaklaşık 850 bin üyeye yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a geçmesi yönünde çağrı yaptı.

Arslan, “Hak İş Konfederasyonu olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'de, özellikle de Gazze'de hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terör devleti İsrail'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hak-İş olarak, Filistin'de evlerinden zorla çıkartılan, İsrail'in uyguladığı terör sonucunda şehit olan ve yaralanan, bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

Üyelerine TROY kart kullanın çağrısı yaptı!

Gazzelilere ulaştırılmak üzere Hak-İş üyelerinin katılımına yönelik bir insani yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Arslan, “En kısa sürede teşkilatımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve destekle bağışlarımızı Gazze'ye ulaştıracağız. Hak-İş olarak, uluslararası sendikal hareketi Filistin'i destekleme ve Filistin'deki katliamlara karşı ortak bir tavır almaları konusunda çağrıda bulunuyor ve uluslararası alandaki mücadelemizi etkin ve aktif bir şekilde yürütüyoruz. Şimdi de 850 bin üyemizi, siyonist işgalci İsrail devleti ile yakın ilişkide olan kart sistemleri yerine, ülkemizin gururu olan yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY'u kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TROY'un banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“TROY logolu kartlar, yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabildiği gibi dünyanın 180 ülkesinde de geçerliliği bulunmaktadır. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabilmekte, puan kazanılabilmektedir. Üyelerimizin, mevcut kartlarını TROY kartla değiştirmek için herhangi bir ücret ödemesine gerek bulunmamaktadır. Bankalar TROY kart taleplerini karşılamak zorundadır ve üyelerimizin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. HAK-İŞ olarak, üye sendikalarımıza, sendikalarımızın çalışanlarına, 850 bin üyemize, üyelerimizin ailelerine ve milletimize Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart sistemleriyle eşit imkanlara sahip olan yerli ve milli sistemimiz olan TROY'a geçiş yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda ilk adımı da HAK-İŞ çalışanları atmış ve TROY karta en kısa zamanda geçmiş olacaktır.”