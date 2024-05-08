Hafızayı güçlendiren kokular: Portakal, limon, nane, biberiye... Hafızayı uçuşa geçiriyor! Önemli ayrıntıları

Prof. Dr. Güner Sönmez, hafızayı güçlendiren kokuları açıkladı. Sönmez, ''Yeni Araştırma: portakal, limon, nane, okaliptüs, biberiye ve lavanta kokularından birini 6 ay boyunca her gece 2 saat koklatılan kişilerde hafızada % 226 artış olmuş'' dedi.

Baharatlar, meyveler yemeklere lezzet katan ve sağlık açısından birçok faydası bulunan doğal bileşenlerdir.

KOKU VE HAFIZA İLİŞKİSİ

İnsanlar binlerce yıldır kokuların zihinsel durumları üzerindeki etkilerini fark etmiş ve kullanmışlardır. Antik çağlardan beri, farklı bitkilerin ve çiçeklerin aromalarının zihinsel netliği artırdığına inanılmıştır. Bugün, bilim bu inançları desteklemekte ve kokuların hafıza üzerindeki olumlu etkilerini doğrulamaktadır.

DUYGUSAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİR

PORTAKAL VE LİMON KOKULARI: ENERJİ VE CANLILIK VERİR

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Portakal ve limon gibi narenciye kokuları, enerji verici ve canlandırıcı etkilere sahiptir. Bu kokuların içinde bulunduğu ortamlarda çalışmak veya öğrenmek, zihinsel uyanıklığı artırabilir. Bu nedenle, portakal veya limon aromalarını çalışma veya öğrenme alanlarınıza eklemek, daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir.

NANE KOKUSU: KONSANTRASYONU ARTIRIR

Nane kokusu, konsantrasyonu artırmada etkili olabilir. Araştırmalar, nane aromasının uyanıklığı ve dikkati artırdığını göstermektedir. Özellikle yoğunlaşmanız gereken anlarda nane kokusu kullanmak, zihinsel performansınızı destekleyebilir.

OKALİPTÜS VE BİBERİYE KOKULARI: ZİHİNSEL NETLİĞİ ARTIRIR

Okaliptüs ve biberiye kokuları, zihinsel netliği artırmada yardımcı olabilir. Bu aromaların içinde bulunduğu ortamlarda yapılan çalışmalar, düşünme becerilerini geliştirme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, öğrenme süreçlerinizi desteklemek için bu kokuları kullanabilirsiniz

LAVANTA KOKUSU: STRESİ AZALTIR

Lavanta kokusu, stresi azaltma ve rahatlatma konusunda etkilidir. Yapılan araştırmalar, lavantanın sakinleştirici etkilerinin yanı sıra belleği de olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Stresli anlarda lavanta kokusuyla rahatlayarak, zihinsel netliğinizi koruyabilirsiniz.