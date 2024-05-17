Hafife almayın: Hi̇pertansi̇yon öldürüyor!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Kenan Toprak, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Toprak, hipertansiyon, yani yüksek tansiyonun, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, kalp hastalığı, inme ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen sinsi bir durum olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Toprak, “Hipertansiyonun belirtileri genellikle belirgin olmadığı için "sessiz katil" olarak da bilinir. Ancak, düzenli tansiyon ölçümleri ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir ve ciddi komplikasyonlar önlenebilir” dedi.

Doç. Dr. Toprak şunları söyledi: “Hipertansiyon teşhisi ve takibi için tansiyonunuzu düzenli olarak ölçtürün. Tuz tüketimini azaltın, meyve ve sebze ağırlıklı beslenin. Doymuş yağlardan ve işlenmiş gıdalardan kaçının.

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yaparak kalp sağlığınızı koruyun. Sigara içmekten ve alkol tüketiminden kaçının. Stresi azaltacak aktiviteler bulun, meditasyon ve yoga gibi tekniklerle ruh sağlığınızı destekleyin. Hipertansiyonun erken teşhisi ve etkili yönetimi, ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde hayati öneme sahiptir. Bu Dünya Hipertansiyon Günü'nde herkesi tansiyonunu ölçtürmeye ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye davet ediyoruz. Unutmayın, sağlığınız en değerli varlığınızdır. Hipertansiyonu ciddiye alın ve kontrol altına almak için gerekli adımları atın.”

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Öte yandan 17 Mayıs Hipertansiyon Günü dolayısıyla Harran Üniversitesi Hastanesi girişinde stant açıldı. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Atlas, Başhemşire ve Eğitim Hemşireleri hastaneye gelen vatandaşları ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. (İLKHA)