Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?

Hafif yanıklar için en çok yapılan yanlışlardan biri, yaranın üzerine hemen buz uygulamaktadır. Buz, yanığın neden olduğu ağrıyı hafifletmek yerine cilt dokusuna zarar verir. Buz yerine, musluğu açıp elinizi 4-5 dakika soğuk suyun altında tutmanız daha doğru olacaktır.

EVDE HAFİF YANIK TEDAVİSİ

Yanan yeri, musluk altında soğuk suya tuttuktan sonra gün içinde ağrının arttığı zamanlarda yinesoğuk su dolu bir kasede 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Bunu yanık oluştuktan sonra en fazla 20 dakika içerisinde yapmaya çalışmalısınız. Bazen sadece soğuk su tedavisi yanığın ağrısını hafifletmek için yeterli olabilir.

SIK SIK SERİN DUŞLAR ALABİLİRSİNİZ

Eğer ağrılar devam ediyorsa aloe vera jeli sürebilirsiniz. Aloe vera jeli hem ağrıları hafifletebilir, hem de şişliği azaltabilir. Yanığa vazelin sürmeyin, çünkü vazelin yaranın hava almasını engeller ve yanma hissini arttırır. Aleo vera jeli yoksa bir eczaneden antibiyotik merhem alarak kullanabilirsiniz.

Hassaslaşan ve enfeksiyona açık hale gelen yanık bölgesini, iltihaplanmayı önlemek için steril sargı bezi ile sarabilirsiniz.

Eğer yanık 2-3 günlük ise aloe yaprağından elde edilen aloe suyunu sürmek iyileşmeye ve daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Aloe suyunu ilk sürdüğünüzde sızlama hissi oluşabilir.

AĞRI İÇİN REÇETESİZ AĞRI KESİCİLER KULLANABİLİRSİNİZ

Hafif yanıklar genellikle yukarıda önerilenler dışında başka bir tedaviye gerek kalmadan iyileşir. Bazen yanık iyileştikten sonra yanan bölge ve çevresinde pigment değişimine bağlı cilt koyulaşması görülebilir.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yanığın üzerine buz koymayın ya da buzlu su kullanmayın.

Yanıkta yumurta akı, zeytinyağı ve tereyağı kullanmayın.

Yanığa dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Eğer imkanınız varsa eldiven kullanın.

Yanığa müdahalede bulunmayın. Su toplamışsa bunları patlatmayın.

Eğer yanığa yapışmadı ise o bölgedeki giysileri ve takıları çıkarın.

Yanık iyileştikçe kaşınabilir. Kaşımayın.

Sigara içmeyin. Sigara içmek kan tedariğini azaltacağı ve dokuların onarımını geciktireceği için iyileşmeyi yavaşlatacaktır.

Yeni iyileşmiş yanıklar ısıya karşı duyarlı olabilir. İyileşmekte olan yanıklar soğuktan korunmalıdır, çünkü yanmış bölgelerde soğuk ısırması gelişme şansı daha fazladır.

Yeni yanmış bölgelerde kolaylıkla güneş yanığı oluşabilir. Cildi güneşten korumak için ilk 1 yıl yüksek korumalı güneş kremi ( en az 30 SPF ) kullanın.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Eğer yanık hassas bir bölgede ise doktora görünmeniz gerekecektir. Yüzde, ellerde, ayakta, kalçada ve kasıkta yer alan yanıklar enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara daha eğilimlidir. Eğer yanık bu bölgelerden bir tanesindeyse, hafif bir yanık olduğunu düşünseniz de doktora görünmekten çekinmeyin.

Eğer yanıklarda enfeksiyon belirtisi varsa doktora görünmeyi ihmal etmeyin.

Eğer yanık olağan dışı bir kaynaktan dolayı oluştuysa yanığın boyutu ne olursa olsun doktora görünmeniz gerekecektir. Yanığın sebebi bir yangın, elektrikli bir prizle ya da farklı bir elektrik kaynağı ile temas, kimyasallar, aşırı soğuk havaya maruz kalma ise acilen doktora görünün.

Yanık ne kadar derinse iz kalma olasılığı da o kadar yüksektir. Eğer, yanık iz bırakacak gibi görünüyorsa doktora görünün.

Yanıklar tetanoza karşı duyarlılık oluşturabilir. Eğer son tetanoz aşınızın üzerinden 5 yıldan fazla geçtiyse doktorunuza danışın. Ek aşıya ihtiyacınız olabilir.

Tedavi süresi boyunca enfeksiyonlara dikkat edin. Ateş, şişlik ve kızarıklık yanığın iltihaplandığı anlamına gelir. Böyle bir durumda en güvenlisi doktora gitmek olacaktır.