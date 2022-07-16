  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hafif ticari araç şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Hafif ticari araç şarampole devrildi: Yaralılar var

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:51:00 -
Hafif ticari araç şarampole devrildi: Yaralılar var

Kaza, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Arıca köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cemal A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Cemal A., Ahmet Ş., Sevim D., İsmet A. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23