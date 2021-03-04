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Gündem Hacımusalı, Akit’e konuştu: Ermenistan’daki kriz bekleniyordu
Gündem

Hacımusalı, Akit’e konuştu: Ermenistan’daki kriz bekleniyordu

Ermenistan’daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananları Azerbaycanlı dış politika uzmanı Oktay Hacımusalı, Akit’e değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:12:00 -
Hacımusalı, Akit’e konuştu: Ermenistan’daki kriz bekleniyordu

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Hacımusalı, “Kırk dört günlük vatan savaşında Azerbaycan karşısında büyük hezimet yaşayan Ermenistan’da darbe, ayaklanma türü olaylar bekleniyordu. Karabağ Ermenileriyle Erivan Ermenileri arasında yıllardır süregelen sürtüşme, ülkede kaos ve anarşinin iyice ayyuka çıkmasına neden oldu. Paşinyan hiçbir farklı hareket kabiliyetine sahip bir lider olamadığını gösterdi. ABD ve AB’nin, Ermenistan’ı savaş sonrasında tekrar Rusya’ya teslim ettiği anlaşılıyor. Herkes Paşinyan’ın Rusya’nın askeri üslerini bölgeden çıkaramayacağını, buna gücünün yetmeyeceğini iyi biliyor. Bölgede gerçekleşen tüm bölgesel ve küresel projelerin dışında kalan Erivan kan kaybediyor. Ekonomik, gerek politik, gerek askeri açıdan Rusların elinde esir olan Ermenistan bölgedeki yeni jeopolitik konjonktüre uymak, rövanşist düşünceleri bir kenara iterek bölgede Türkiye ve Azerbaycan’la iyi geçinmek zorunda” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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