  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp... Trump’tan Müslüman ülkelere “İbrahim Anlaşmaları” dayatması! Türkiye bunun neresinde? Carrefour İsrail'in Gazze'deki soykırımına böyle destek olmuş! Caminin önünde çıplak bikini reklamı! Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı! 26 Mayıs 1883: Abdülkadir el-Cezairî'nin vefatı (Cezayirli Mücahid Lider) İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu! ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti
Gündem Hacı adaylarından Arafat’ta dua
Gündem

Hacı adaylarından Arafat’ta dua

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yayın yükleniyor...

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan hacı adayları, ibadetin en önemli duraklarından biri olan Arafat’ta bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da Türk hacı adaylarıyla birlikte Arafat’ta vakfe duasına katıldı.

 Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 14.00'ten itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "Nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda kalıyor.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AGUŞ VAKFE DUASI YAPTI

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türk hacı adayları ile birlikte Arafat'ta Vakfe duası etti.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

 Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7'şer taş daha atılacak.

Suud polisinden otellerde kaçak hacı adayı baskını
Suud polisinden otellerde kaçak hacı adayı baskını

Gündem

Suud polisinden otellerde kaçak hacı adayı baskını

Yarın Terviye Günü! Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı
Yarın Terviye Günü! Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

İSLAM

Yarın Terviye Günü! Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

Türk hacılar Arafat’a ulaştı! Bir sonraki durak Müzdelife
Türk hacılar Arafat’a ulaştı! Bir sonraki durak Müzdelife

İSLAM

Türk hacılar Arafat’a ulaştı! Bir sonraki durak Müzdelife

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Gündem

Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!

Mahkeme kararıyla koltuğu elinden kayan ve CHP Genel Merkezi’nden adeta yaka paça dışarı itilen Özgür Özel, içine düştüğü çaresizliği örtbas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23