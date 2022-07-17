Hacdan gelen en tatlı hediye hurma

Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine şehrinin içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor. Hicaz bölgesindeki Medine, Suudi Arabistan içerisinde en çok hurmanın yetiştirildiği yer olarak biliniyor.

250 tür hurma var

Türkiye’den üniversite eğitimi için Suudi Arabistan’a gelen ve yaklaşık 20 yıldır hurma bahçesi işleten Süleyman Uzunoğlu, Suudi Arabistan’da 250 tür hurmanın bulunduğunu, bunların 50’sinin Medine civarında yetiştiğini söyledi. Hurma çeşitlerine ilişkin de bilgi veren Uzunoğlu, en önemli hurmalar arasında “peygamber hurması”nın da bulunduğunu dile getirerek, “Hazreti Peygamberimiz, kendi eliyle dikmiştir. Aşılama yoluyla günümüze kadar gelmiştir” dedi. “Acve” ismi verilen bu hurmanın ekiminin Kuba bölgesinde başladığını aktaran Uzunoğlu, Türklerin bu hurmaya “peygamber hurması” dediklerini ifade etti.

Süleyman Uzunoğlu, “Türkiye’den gelen hacıların tercih ettiği hurmaların en başında mebrum hurması geliyor, ikinci peygamber hurması, üçüncü safavi, dördüncü sugay hurması geliyor” dedi.