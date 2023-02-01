Habur’da kaçak cep telefonu ve aksesuar operrasyonu

Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirirken riskli görülen araçlar yakın takibe alındı. Ekiplerce x-ray taramasına sevk edilen dört araç, şüpheli yoğunlukların tespit edilmesini müteakiben detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı. Ekipler, gerçekleştirdiği aramalarda araçların muhtelif bölgelerine gizlenmiş kaçak eşyaları tespit etti.

TIR dorse kapağının içinde 100 adet son model cep telefonu!

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, dorse kapağının içine 100 adet son model cep telefonu zulalandığı ortaya çıkarıldı. İkinci operasyonda, pirinç taşıyan iki tırda yapılan kontrolde pirinç yüklerinin altına poşetlerle gizlenmiş vaziyette 9.385 adet şarj başlığı, 8.285 adet şarj kablosu yakalanırken ayrıyeten 100 adet kaçak elektronik sigaraya da el konuldu. Son operasyonda, arama yapılan aracın dorsesinin alt boşluklarına gizlenmiş vaziyette 400 adet kablosuz kulaklık, 250 adet şarj başlığı ve kablosu, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Hafta sonu Habur Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen kaçak eşyanın değeri 5 milyon 308 bin TL

Hafta sonu Habur Gümrük Kapısı’nda Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyanın değerinin 5 milyon 308 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak eşyaya ekipler tarafından el koyulurken, olaylarla ilgili soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.