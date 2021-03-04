Güzergah: Yunanistan-Irak-Suriye! PKK’ya eleman götüren terörist tutuklandı
İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin güney sınırından Suriye'ye eleman geçiremediği ve bunun üzerine farklı yöntemler aradığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
PKK’nın şehir yapılanmasında sorumlu olduğu belirlenen T.D.'nin, gençlik yapılanmasındaki çok sayıda kişiyi kaçak yollarla Yunanistan'a, oradan da hava yolu ile Irak'a gönderdiği ve Irak'tan da Suriye'ye geçmelerini sağladığı anlaşıldı. Terörist T.D. tutuklandı.