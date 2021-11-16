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Kültür - Sanat 'Güz' temalı filografi sergisi
Kültür - Sanat

'Güz' temalı filografi sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (BUSMEK) eğitim gören 12 kursiyerin çivi ve tel kullanarak ürettiği özel eserler, ‘güz’ temalı filografi sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:10:00 - 2021-11-16 12:12:50
'Güz' temalı filografi sergisi

Filografi öğretmeni Kübra Kaya ve 12 ihtisas sınıfı kursiyerinin 2 yıllık çalışmalarının sonucu ortaya çıkan 43 eser, sanatseverlerden tam not aldı. Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, “BUSMEK, açıldığı günden bu yana her geçen gün büyüyen, gelişen bir ağ oldu. Her dönem vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizler vatandaşlarımızın talebini karşılayabilmek için BUSMEK bünyesine yeni merkezler kazandırıyor, Büyükşehir sınırlarına dâhil olan bütün ilçelerimizi bu eğitim ağına katmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca daha çok insana sanatlarımızı tanıtmak amacıyla buna benzer sergilerle vatandaşlarla bir araya geliyoruz. “Güz” temalı sergimizin açılışında bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Yapılan çalışmalar gerçekten çok özel, el emeği ve göz nuru eserler” dedi.

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Kübra Kaya da, “Bu branş, BUSMEK’te en çok talep gören branşlardan biridir. Tel ve çivilerin hünerli ellerle bir araya gelmesiyle oluşan bu sanatı vatandaşlarımız ilgiyle takip ediyor. Biz bu sergide özellikle modern ve özgün tasarımlara yer vermek istedik" diye konuştu.
Filografi branşında 12 ihtisas sınıfı öğrencilerinin 2 yılda hazırladığı alışılmışın dışında 43 eserin yer aldığı sergi 20 Kasım 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

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