Guterres, Enfal Suresi 61. ayetinden alıntı yaptı

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Müslümanların Ramazan ayını tebrik etmek için yayınladığı mesajında Enfal suresi 61. ayetten alıntı yaptı.

Ramazan ayı mesajı

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ”Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.” mesajını paylaştı. Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla, Müslüman toplumuna mesaj gönderdi.

”Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.” ifadesini kullanan Guterres, ”Bu, elbette çok farklı bir Ramazan olacak. Birçok toplu faaliyet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlerden doğal olarak etkilenecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok insanın da Ramazan ayına savaşların gölgesinde girdiğine dikkati çeken Guterres, Kur’an’daki barış ayetlerini hatırlatarak, küresel ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın, insanlığın ortak düşmanı virüse karşı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün bu talebi yineliyorum diyen Guterres, “Kur’an’ın sözlerini hatırlarsak: ‘Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş'” sözlerini sarfetti.