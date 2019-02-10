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Güreş: Zagreb Grand Prix

- Organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, şampiyon oldu

10 Şubat 2019 Pazar 23:54
Güreş: Zagreb Grand Prix


ANKARA (AA) - Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, Zagreb Grand Prix'sinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de grekoromen stilde düzenlenen organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye, topladığı 132 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı Özbekistan ikinci, ev sahibi Hırvatistan ise üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda Türkiye'ye altın madalyayı 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal kazandırdı. Kerem, finalde İranlı Milad Ali Rezanezhad'ı 9-3 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Milli sporculardan Ekrem Öztürk (55 kilo), Emrah Kuş (82 kilo) ve Yunus Emre Başar (77 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Enes Başar (67 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalya elde etti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:54
  1. Hırvatistan
  2. Kerem Kamal
  3. madalya
  4. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı
  5. Zagreb Grand Prix

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