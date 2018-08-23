Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

Bebek Hümayun-u Abad Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde merhum Uras’ın eşi Nuran Uras ve kızı Elif Uras taziyeleri kabul etti. Uras’ın cenaze namazı iş, medya, siyaset dünyası mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güngör Uras’ın Türkiye’de milli ekonomiyi kalkındırmaya çalışan önemli bir gazeteci olduğunu belirtti.