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Gündem Güneydoğu’nun elektrik sorunu çözülüyor!
Gündem

Güneydoğu’nun elektrik sorunu çözülüyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-25 18:19:00 -
Güneydoğu’nun elektrik sorunu çözülüyor!

Şanlıurfa’da yaşanan elektrik sorunu gündemdeki yerini korurken AK Parti’nin Şanlıurfa Milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ederek elektrik sorunun çözülmesi konusunda destek sözü aldı.

Şanlıurfa ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintileri, AK Partili Şanlıurfa Milletvekilleri tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a iletildi.

TBMM’de bir araya gelen Şanlıurfa Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Hikmet Başak ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı TBMM’deki makam odasında ziyaret etti.

Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu bölgesinde yaşanan elektrik sorununu Bakan Bayraktar’a ileten milletvekilleri, sorunun çözülmesi noktasında destek sözü aldı.

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