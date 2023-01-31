Güney Kore'den Türkiye'ye kritik teklif: Harekete geçtiler

Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO), ülkenin kuzeyinde açıklanmayan bir sahada dört adet APR-1400 reaktörünün inşası için Türkiye'ye bir ön teklif sundu. KEPCO CEO'su Seung-il Jeong teklifi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e 30 Ocak'ta KEPCO'nun nükleer santral projesine katılma planlarının konuşulduğu toplantıda iletti.

Türkiye'nin kuzeyi işaret edildi

KEPCO'dan yapılan açıklamada, "Teklifin ana içeriği, KEPCO'nun ve Kore'nin mükemmel nükleer santral inşa etme yeteneklerinin tanıtılması, Türkiye nükleer santralinin iş yapısı, inşaat süresi ve yerelleştirmeyi içeriyor. KEPCO'nun bir ön teklif sunmasıyla, Türkiye'ye yeni nükleer santrallerin ihracatı için tam teşekküllü tartışmalar başladı ve KEPCO, en uygun iş tanıtım planını elde etmesi beklenen Türkiye ile ortak bir proje fizibilite çalışması yapmayı planlıyor" denildi.

Öte yandan Aralık 2009'da duyurulan 20 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında, KEPCO liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından BAE'deki Barakah'ta Kore tasarımı dört APR1400 reaktörü inşa edilmeye başlanmıştı. Barakah 1 için ilk beton Temmuz 2012'de, 2-4 üniteleri için ise sırasıyla Nisan 2013, Eylül 2014 ve Temmuz 2015'te dökülmüştü. Bu birimlerin ilk üçü sırasıyla Ağustos 2020, Eylül 2021 ve Ekim 2022'de şebekeye bağlandı.

Ayrıca konu bağlamında şirket, "Şu anda Batı'da yapım aşamasında olan en yeni nükleer santraller arasında, verilen bütçe ve zamanlamayı karşılayarak müşteri güvenini kazanan tek işletmeci KEPCO'dur" dedi.

İki saha önerildi

Türkiye'nin nükleer programı, yaklaşık 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarıyla başlatıldı. 2010 tarihli bir hükümetler arası anlaşma kapsamında, şu anda Rusya tarafından Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Akkuyu'da dört adet VVER-1200 reaktörü inşa ediliyor. Nükleer gelişme için iki saha daha önerildi: Türkiye'nin Karadeniz kıyısında merkezi olan Sinop ve Türkiye'nin Avrupa kısmında Karadeniz kıyısında bulunan İğneada.

Önerilen iki saha için çeşitli planlar tartışıldı. Framatome ve Mitsubishi Heavy Industries'in ortak girişimine ait dört Atmea1 ünitesi Sinop için görüşüldü ve Japonya ile "bir nükleer enerji santrali inşa etmek için münhasır müzakere hakları" veren hükümetler arası bir anlaşma imzalandı. İğneada için Westinghouse ve Çin'in Devlet Nükleer Enerji Teknolojisi Kurumu (SNPTC) ile AP1000'ler ve SNPTC'nin bunları, yani CAP1400'ü geliştirmesi hakkında görüşmeler yapıldı.

Star Gazetesi