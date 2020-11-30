  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:17:02 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 477'ye çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 563 artışla 787 bin 702'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 730 bin 663'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimete ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan'la ..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri
Medya

ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri

ABD ve AB ülkeleri, Türkiye'de özellikle muhalif olan bazı medya organlarını fonlamak için musluğu iyice açtı. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay