Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 477'ye çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 563 artışla 787 bin 702'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 730 bin 663'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.