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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:23:32 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.

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