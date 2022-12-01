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Gündem Gündemi altüst edecek! 'Ahit sandığı o şehrimizde' dedi ve onu bulacak kişiyi açıkladı
Gündem

Gündemi altüst edecek! 'Ahit sandığı o şehrimizde' dedi ve onu bulacak kişiyi açıkladı

Din Bilimleri Araştırmacısı Serhan Tekin, birçok devletin peşinde olduğu Ahit Sandığı'nın Hatay ve Mersin taraflarında saklandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:29:00 -
Gündemi altüst edecek! 'Ahit sandığı o şehrimizde' dedi ve onu bulacak kişiyi açıkladı

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan Din Bilimleri Araştırmacısı Serhan Tekin, Ahit Sandığı'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Ne Var Ne Yok kanalında, "Ahit sandığı Türkiye'de mi? İzine ulaşıldı mı?" sorularının cevabı arandı.

Din Bilimleri Araştırmacısı Serhan Tekin, Ahit Sandığı'nın zamanı gelince Mehdi tarafından bulunacağını söyledi.

Tekin yaptığı açıklamada, "Ahit Sandığı Kur’an’da da geçen bir şeydir. Ahit Sandığı, Hz Musa’nın malum asası ve 10 emri bir levha üzerine yazdırmış. Ve kutsal emanetler sandığın içinde saklanıyordu. Taşınma yerleri akasya ağacındandır. O dönemde buna kim dokunsa ölüyordu. Levililer soyundan gelenler sadece eğitim ve elbiselerle taşıyabiliyorlardı. Kudüs ve Mescid-i Aksa yakıldıktan sonra Ahit Sandığı saklandı. Ahit Sandığı bir güçlü temsiliydi. Onu elinde tutan yenilmiyordu. Ahit Sandığı ahir zamanda Mehdi tarafından bulunacak. Dolayısıyla ahit sandığı Hatay ve Mersin taraflarında saklı olduğu bazı kaynaklarda anlatılıyor" dedi.

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