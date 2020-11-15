GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)







GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak.

(10.15)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.









SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.

- Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/13.10)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 5. maç haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar yapılacak, A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş ve Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/20.00)

4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/15.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. turunda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

6- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci ve ilk devrenin son haftasında Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Altekma, Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak.

(Arhavi/13.00/Bingöl/Şanlıurfa/15.00/Yozgat/Afyonkarahisar/Ankara/Bursa/16.00/İstanbul/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından 2, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından tek maç yapılacak.

9- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 1, 2. ve 3. gruplarında 9. hafta maçları oynanacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Valensiya Grand Prix'si koşulacak.

(Valensiya/16.00)

11- Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)





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