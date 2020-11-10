GÜNDEM / 10 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında, Anıtkabir ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek resmi törenle anılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenecek tören ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

- Anıtkabir'deki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iştirak edecek.

(Ankara/09.05/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirilecek.

(TBMM/09.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, çarşamba günü Hırvatistan'la yapacakları özel maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve takımdan bir futbolcu, Türkiye ile yapacakları özel maç öncesinde Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.



(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı)



4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Çekya'nın Era Nymburk takımıyla erteleme maçında karşılaşacak.



(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan’ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



7- Misli.com 3. Lig'de 8. hafta mücadelesi 4. Grup'taki Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor maçıyla başlayacak.



(Şanlıurfa/12.00)



8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasından Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor maçı yapılacak.



(Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Türk Tarih Kurumu, "milli yas" fotoğraflarını Ata'ya veda albümünde topladı

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında "21 Kasım 1938'in Sessiz Tanıkları" isimli veda albümü yayımladı

- Atatürk'ün 21 Kasım'da Ankara’da düzenlenen cenaze töreni ile eş zamanlı yurt genelindeki tüm törenlerde onu uğurlayan vatandaşların hüznü albümdeki fotoğraflara yansıdı

- Albümde, Atatürk'ün hastalık dönemi ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki vefatı ve sonrasında yaşanan milli yas sürecine ilişkin bilgilere de yer veriliyor

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Ayakkabı ihracatında pandeminin yaraları satılıyor

- Türkiye'nin ayakkabı ihracatı yılın 10 ayında 700 milyon dolara yaklaştı

- Pandemi nedeniyle bazı aylarda yüzde 57'lere ulaşan ihracat kaybı, son zamanlardaki ivmelenmeyle yüzde 14'e kadar geriledi

- Ocak-ekim döneminde en çok ayakkabı ihracatı yapılan ülke 57 milyon dolarla Rusya olurken, Rusya'yı, 53 milyon dolarla Irak, 50 milyon dolarla Almanya ve 46 milyon dolarla İspanya takip etti

- İlk 10 pazarın 8'inde kayıpların görüldüğü 10 aylık dönemde, İspanya'da yüzde 27,1 ve Hollanda'da yüzde 33,8'lik artış yaşandı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Züccaciye sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 4,6 milyar dolar

- Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz:



- "Yıl sonunda 2019 rakamımız olan 4,6 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağımızı umuyoruz"



- "2021'de yüzde 15 civarında büyüme hedefliyoruz"



- "ZUCHEX Sourcing Week'te 1-1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını bekliyoruz"



- "Pandemi sürecinde dışarda yemek yeme alışkanlığı azaldı ve mutfaklar şenlendi. Mutfağa girince eksiklerimizi, eskilerimizi fark ettik. Onları yerine koymak, yenilemek istedik. Sofralarımızı güzelleştirdik"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)









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