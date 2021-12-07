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Sağlık Günde 6 Diş Pişmiş Sarımsak Yerseniz Neye İyi Gelir?
Sağlık

Günde 6 Diş Pişmiş Sarımsak Yerseniz Neye İyi Gelir?

Yıllardır hastalıkların tedavisinde de kullanılan sarımsaklarla ilgili şaşırtıcı detay gündeme geldi. Sarımsak pişirilirse ne olur neye iyi gelir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:06:00 -
Günde 6 Diş Pişmiş Sarımsak Yerseniz Neye İyi Gelir?

24 saat içerisinde yemiş olduğunuz pişmiş sarımsağın vücutta yaptığı etki şaşırtıcı!

Sarımsak yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde ve modern tıpta kullanılmamaktadır. Mucize bir besin kaynağı olan sarımsağı yedikten 24 saat sonra bile vücutta etkileri devam etmektedir. Öksürük, kilo sorunları ve grip gibi birçok hastalığın ilacı olan sarımsağı ızgarada ve tavada pişirebilirsiniz.

İlk 2 ila 4 Saat Arasında

Vücutta kan basıncını düşürerek düzenlediği gibi kolestrol seviyelerini de optimum hale getirir. Vücuttaki damarları temizler. Ayrıca kalp hastalıklarından sizi korur.

İlk 4 ila 6 Saat Arasında

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecek hastalıklara karşı bir nevi doğal savunma yapar.

İlk 6 ila 7 Saat Arasında

Vücutta bulunan ağır metallerin atılmasını kolaylaştırır.

İlk 6 ila 10 Saat Arasında

Kemiklerin güçlenmesini sağlayarak daha atletik bir görünüme sahip olmanızı sağlar.

İçeriğinde bulunan yüksek besinler sayesinde vücut yorgunluğuna birebirdir.

İlk 10 ila 24 Saat Arasında

Vücuttaki hücrelerin ömürlerini uzatır.

Sizde sarımsağın mucizevi etkilerinden daha fazla kişinin yararlanması için bu yazıyı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın.

Bu süreci hızlandırmak için bol su içmek ve kırmızı et yemek etkili olacaktır.

Fırında Sarımsak Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler

1 Baş Sarımsak

Hazırlanışı

1 Baş sarımsağı olduğu gibi 180 derecelik fırına atın yumuşayana kadar bekletin.

6 Diş sarımsağı yiyin ve geriye kalan her şeyi vücudunuz halledecektir.

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