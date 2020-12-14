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Aktüel GÜNCELLEME 3 - İzmir'de sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - İzmir'de sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Bulunan cesetlerin, dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan hafif ticari araçtaki Soner Uyar ve Mehmet Aslan'a ait olduğu tespit edildi CESETLERİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:15:55 -
GÜNCELLEME 3 - İzmir'de sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak kaybolan hafif ticari araçtaki iki kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkiinde dereden geçmeye çalışan araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine AFAD, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hafif ticari araç, olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına yeniden başlandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.

Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Dün gece burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş."

Olayda kaybolan Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar da babasının dün saat 19.00'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığını söyledi.

- İki erkek cesedi bulundu

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu iki erkek cesedine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu.

Bu cesedin de Mehmet Aslan'a ait olduğu belirlendi.

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