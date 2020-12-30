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Aktüel GÜNCELLEME - Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi

YEMEN BAŞBAKANI VE ENFORMASYON BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:43:31 -
GÜNCELLEME - Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi

ADEN (AA) - Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

- Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

- "Havalimanı'nı hedef alan terör eylemi, Yemen halkına yönelik savaşın bir parçasıdır"

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

- "Husilerin terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecek"

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İryani, canlarının Yemenlilerin canından daha kıymetli olmadığını kaydetti.

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