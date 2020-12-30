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Aktüel GÜNCELLEME - Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı

Polis ekipleri sağlık merkezinde çalışan hemşireyi rehin aldığı öne sürülen kişiyi gözaltına aldı ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:47:28 -
GÜNCELLEME - Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı.

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezine gelen bir kişi, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edildi.

Rehin alan kişiyle irtibata geçen ekipler, zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Olayda sol koltuk altından hafif yaralanan hemşire ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Şişli Kaymakamlığından açıklama

Şişli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.30 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde çalışan H.C, isimli sağlık personelinin, R.K, adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

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