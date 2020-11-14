  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:22:11 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ilçelerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.
Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...
Siyaset

Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

CHP'li Yaşar Okuyan'ın maden mühendisi olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürü oldu...
Fransa'ya bir boykot çağrısı da ABD'den geldi
Dünya

Fransa'ya bir boykot çağrısı da ABD'den geldi

ABD'deki Müslüman örgütlerinin çatı organizasyonu USCMO, "Fransa'yı boykot" çağrısında bulundu.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay