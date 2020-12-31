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Aktüel GÜNCELLEME - Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Şüphelilerden 14'ünün yakalandığı bildirildi DETAY EKLENDİ, GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:30:35 -
GÜNCELLEME - Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında DAEŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlama amaçlı sözde mescit kurdukları tespit edilen zanlılara yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 10'u Ankara, 3'ü Bursa ve 1'i Yozgat ilinde olmak üzere 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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