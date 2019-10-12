Gün için en lezzetli tarifler! İşte, gün menüsü
Kadınlar belli aralıklarla arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evlerinde toplanıp, leziz yemekler hazırlayarak eğlenceli saatler geçirmek ister. Hanımların birçoğu böylesi etkinliklerden önce internette menüler aramaya başlar. Siz de evde yapacağınız altın ya da kısır gününe arkadaşlarınızı davet ettiyseniz ve menü arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, gün için en lezzetli tarifler!12 Ekim 2019 Cumartesi 12:36
İşte, gün menüsü
Altın ya da kısır günlerinin elbette vazgeçilmez tarifi ‘kısır’dır… Siz de bir gün etkinliği organize ediyorsanız; kesinlikle sofranızda kısır olmalı.
Önce tuzlular
Gün menünüzde tatlı ve tuzlu ikramlar kesinlikle dengeli olmalıdır. Bu nedenle işe tuzlu önerilerle başlayalım.
- Patates salatası
- Erişte salatası
- Çörek otlu kurabiye
- Sigara böreği
- Biber dolması
Tatlı ikramlar
Tatlısız bir ikram günü hayal bile edilemez. Tuzluların yanına dengeli tatlılar hazırlamalısınız.
- Çikolata topları
- Kiraz kurabiye
- Tiramisu
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