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Gün için en lezzetli tarifler! İşte, gün menüsü

Kadınlar belli aralıklarla arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evlerinde toplanıp, leziz yemekler hazırlayarak eğlenceli saatler geçirmek ister. Hanımların birçoğu böylesi etkinliklerden önce internette menüler aramaya başlar. Siz de evde yapacağınız altın ya da kısır gününe arkadaşlarınızı davet ettiyseniz ve menü arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, gün için en lezzetli tarifler!

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:36
Gün için en lezzetli tarifler! İşte, gün menüsü

İşte, gün menüsü

Altın ya da kısır günlerinin elbette vazgeçilmez tarifi ‘kısır’dır… Siz de bir gün etkinliği organize ediyorsanız; kesinlikle sofranızda kısır olmalı.

Önce tuzlular

Gün menünüzde tatlı ve tuzlu ikramlar kesinlikle dengeli olmalıdır. Bu nedenle işe tuzlu önerilerle başlayalım.

  • Patates salatası
  • Erişte salatası
  • Çörek otlu kurabiye
  • Sigara böreği
  • Biber dolması

Tatlı ikramlar

Tatlısız bir ikram günü hayal bile edilemez. Tuzluların yanına dengeli tatlılar hazırlamalısınız.

  • Çikolata topları
  • Kiraz kurabiye
  • Tiramisu

Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz kurabiye tarifi

Tiramisu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:36
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