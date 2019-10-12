Gün için en lezzetli tarifler! İşte, gün menüsü Kadınlar belli aralıklarla arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evlerinde toplanıp, leziz yemekler hazırlayarak eğlenceli saatler geçirmek ister. Hanımların birçoğu böylesi etkinliklerden önce internette menüler aramaya başlar. Siz de evde yapacağınız altın ya da kısır gününe arkadaşlarınızı davet ettiyseniz ve menü arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, gün için en lezzetli tarifler!

İşte, gün menüsü Altın ya da kısır günlerinin elbette vazgeçilmez tarifi ‘kısır’dır… Siz de bir gün etkinliği organize ediyorsanız; kesinlikle sofranızda kısır olmalı. Önce tuzlular Gün menünüzde tatlı ve tuzlu ikramlar kesinlikle dengeli olmalıdır. Bu nedenle işe tuzlu önerilerle başlayalım. Patates salatası

Erişte salatası

Çörek otlu kurabiye

Sigara böreği

Biber dolması Tatlı ikramlar Tatlısız bir ikram günü hayal bile edilemez. Tuzluların yanına dengeli tatlılar hazırlamalısınız. Çikolata topları

Kiraz kurabiye

Tiramisu Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz kurabiye tarifi Tiramisu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

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