  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı
Aktüel

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:15:05 -
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olgun'u dün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde silahla yaraladıktan sonra kaçan ve daha sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan İsmail K. ve Murat E, işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılardan İsmail K, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", Murat E. ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Olgun'u başından, karnından ve bacağından yaralayan İsmail K.'nin, 2006 yılında Gümüşhane'de bir kafede çıkan tartışmada iki kişiyi vurarak öldürdüğü ve kasten adam öldürmek suçundan hükümlü olan zanlının, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden özel şartla salıverildiği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı
Gündem

Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını destansı bir mücadeleyle kurtaran kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'..
Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor
Sağlık

Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma "Sosyal mesafe en az 2 metre olmalı" tabusunu yıktı. ..
Macron'dan AB liderlerine skandal Türkiye çağrısı
Dünya

Macron'dan AB liderlerine skandal Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye olası yaptırım gündemiyle toplanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay