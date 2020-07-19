Gülümseten anlar: Susuz kalan sincap bakın ne yaptı
Susuzluk çeken bir sincabın sokakta bir adama doğru koşarak su istemesi sosyal medyada olay oldu.
Görüntülerde, sincabın arka ayakları üzerinde durarak adama nasıl uzandığı ve suyu büyük bir iştahla içtiği görülüyor. Hindistan’da orman koruma görevlisi Suzant Nanda tarafından çekilen video, bir günde yarım milyondan fazla izlendi.
Yorumlarda, çok susayan sincabın insanlardan korkmadığına dikkat çekilerek, yaşadığı doğal ortamda içeçek su bulunmamasının son derece üzücü olduğuna vurgu yapıldı.