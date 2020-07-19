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Dünya

Gülümseten anlar: Susuz kalan sincap bakın ne yaptı

Susuzluk çeken bir sincabın sokakta bir adama doğru koşarak su istemesi sosyal medyada olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 21:31:00 -

Görüntülerde, sincabın arka ayakları üzerinde durarak adama nasıl uzandığı ve suyu büyük bir iştahla içtiği görülüyor. Hindistan’da orman koruma görevlisi Suzant Nanda tarafından çekilen video, bir günde yarım milyondan fazla izlendi.

Yorumlarda, çok susayan sincabın insanlardan korkmadığına dikkat çekilerek, yaşadığı doğal ortamda içeçek su bulunmamasının son derece üzücü olduğuna vurgu yapıldı.

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