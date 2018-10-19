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Guliyev'den Fenerbahçe açıklaması

Atletizmde dünya şampiyonu olan Milli atlet Guliyev, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 20:32
Guliyev'den Fenerbahçe açıklaması

Atletizmde dünya şampiyonu olan ve 'Beyaz Bolt' lakabı takılan Milli atlet Ramil Guliyev, kulübü Fenerbahçe hakkında konuştu.

Azerbaycan basınına röportaj veren Guliyev, ''Biliyorsunuz ki Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Türkiye'de çok büyük bir taraftar kitlesi var. Sadece futbolda büyük başarılar olmadığını gösterdim. Fenerbahçe'nin ayrıca basketbol takımı da harika bir seviyede. Taraftarları mutlu ettiğim için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''İNSANLAR ARTIK BENİ TANIYOR''

Türkiye'de gün geçtikçe daha çok tanındığını belirten Azerbaycan asıllı Türk atlet, ''Yolda yürürken artık insanlar benimle fotoğraf çektiriyor. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Aksine zaten bunun için çalışıyoruz. Başarılarımızın ardından tanınmak güzel bir şey.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:32
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