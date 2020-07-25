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Gündem

Gülbey Kılıç kimdir, nerelidir?

Kurultayın ikinci günü gerçekleştirilecek PM seçimlerinin ise büyük bir yarış halinde geçmesi bekleniyor. 37'nci Olağan Kurultay öncesi çalışmalarını sürdüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan 70-80 kişilik bir anahtar listenin de bu kurultayda PM seçimi öncesinde delegelere dağıtılacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde Gülbey Kılıç’ın yer alacağı söylenmekte.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:45:00 - 2020-07-25 20:48:18
Gülbey Kılıç kimdir, nerelidir?

CHP Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç, aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kuzeni. Avrupa’daki 28 CHP temsilciliğinin 15’i CHP Münih Başkanı Gülbey Kılıç, CHP İngiltere Başkanı Kazım Gül ve CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat’ın ismini Kılıçdaroğlu’na önerirken, 13 Avrupa temsilciliğinin ise farklı üç ismi önerdiği belirtildi.

 

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