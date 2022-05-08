Gülben Ergen konser sırasında düştü mü? Gülben Ergen’in sağlık durumu nasıl?

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Tedavisinin ardından tekrar sahneye çıkan şarkıcının sonradan yine fenalaştığı öğrenildi.

Gülben Ergen’in sağlık durumu nasıl?

Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz , hastaneye gelerek Gülben Ergen'in durumuna ilişkin bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergen'in müşahede altına alındığını belirterek, "Ergen, olay yerinde tansiyonuyla alakalı küçük bir sorun yaşamıştı. Ambulansa buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Sayın Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlarımız gerekli tedaviye devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak." dedi.

Gülben Ergen kimdir?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi. Gülben Ergen, 2004 ve 2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evlilik yapmış, daha sonra boşanmıştır. Ergen, ikinci evliliği olan Erhan Çelik ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ancak daha sonra 2016 yılında yollarını ayırmıştır. Atlas Erdoğan, Ares Erdoğan ve Güney Erdoğan adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Gülben Ergen'in albümleri

Merhaba (1997) - Kör Aşık (1999) - Sade ve Sadece (2002) - Uçacaksın (2004) - Gülben Ergen Live in İstanbul (2005) - 9+1 Fıkır Fıkır (2005) Gülben Ergen (2006) - Aşk Hiç Bitmez (2008) - Uzun Yol Şarkıları (2009) - Hayat Bi' Gün (2011) - Kalbimi Koydum (2015) - Seni Kırmışlar (2020)