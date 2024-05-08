Gül suyu etkisine inanamayacaksınız: Osmanlı'nın gözdesi, Hem doğal hem de etkili! Bakan herkesi şaşırtacak
Pürüzsüz ve sağlıklı ciltlerin sırrı gül suyu. Tonik, yüz temizleme suyu ve birçok kozmetik alanda sevilerek kullanılan gül suyu doğal bir temizleyici. İşte bebek gibi cildin sırrı karışım tarifi...
Yumuşacık ve aknesiz cilt hayal değil. Gül suyu ile cildinizi arındırmanız mümkün. İşte bebek gibi cildin sırrı karışım tarifi...
BEBEKSİ CİLT FORMÜLÜ
Bebek pudrası
Gül suyu
HAZIRLANIŞI
1 tatlı kaşığı bebek pudrasına bir yemek kaşığı gül suyu ekleyin. Yüzünüze uygulayın.
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