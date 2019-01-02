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Gül ağacı, güllerin sultanı

Gül ağacı güllerin sultanıdır.. Orta güneşli, killi-kumlu ve kırmızı toprakları sever. Yanmış çiftlik gübresi ile diplerinin her ilkbaharda gübrelenmesi gerekir.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:21
Gül ağacı, güllerin sultanı


En çok, yaprakları ve gövdeyi pudralanmış sarmaya başlayan bir mantar hastalığıyla, yaprak biti ona zarar verir. Tarım ilaçları ile mücadele yapmak mümkündür.

Sağlıklı yetişen güllerin yaprakları, dalları, gölgede kurutularak saklanır.

Ağız yaralarında; uygun bir kavanoza 1 litre su, 50 gram taze gül çiçeği yaprağı konularak, güneşte 1 hafta bekletilerek gerektiğinde kullanılabilecek çok yararlı bir gargara ilacı elde edilir.

Çabuk kızaran, ya da yorgunluktan yaşaran gözler için; gül fidanlarının taze yaprakları ve körpe dallarını aynı ölçüde suyla kaynatarak elde edilen sıvıyı bir pamuğa sürerek yapılan banyo iyi gelir.

Bulantı için; taze ya da kurutulmuş 40 gram gül çiçeği yaprağı, 1 litre suda haşlanır. Ara sıra birer kahve fincanı içilir. Öksürük için de bulantıdaki gibi çayı iyidir.
1 ölçü vazelini, hazır satılan 3 ölçü gül suyu ile iyice karıştırıp hazırlanacak losyon, eldeki çatlakları giderir. Elleri güzelleştirir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
  1. gül ağacı
  2. gülün faydaları

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