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“Gripsavarlar”

Kışın bağışıklık sistemi ister istemez zayıflıyor. Bu durum insan sağlığını her tehlikeye açık hale getiriyor. Hele ki, soğuk algınlığı ve grip.

08 Ocak 2019 Salı 22:05
“Gripsavarlar”


Grip ilaçlarının hiç faydası yok. İlaç alırsanız “7 günde”, ilaç almazsanız yine “bir haftada” geçiyor grip genellikle. İlaca para vereceğinize, nasıl olsa devlet veriyor, bana ucuza geliyor diyerek grip ve vitamin hapları peşinde koşacağınıza sebze ve meyveye yönelin. Yani doğal olan "gripsavar" yiyecekleri ve hangi hastaların hangi gıdaları alması gerektiğini uzmanlar şöyle sıralıyor:

GRİBE KARŞI: Domates, soğan, şalgam, sarımsak, biber, kekik, adaçayı, havuç, tatlı patates, pazı, turp, bal kabağı, biber, kırmızıbiber, maydanoz, kuzukulağı, yeşil fasulye, lahana, portakal..

KALP HASTALARI: Yüksek doz likopen ihtiva eden kırmızı sebzeler (domates, pancar, biber) kalp hastaları için birebir. Semizotu bitkisel omega 3'dür. Kanı sulandırır. Biberiye de evde kalp hastası olan bir mutfakta olması gereken bir çeşnidir.

TANSİYON HASTALARI: Yüksek tansiyon hastaları için sarımsak muhteşemdir. Aslında her şey için muhteşemdir. Yine yüksek potasyumlu şalgam yer veya suyunu da içebilirsiniz.

KRONİK YORGUNLUK: Lahana, brüksel lahanası, karnabahar..

KARACİĞER HASTALARI: Enginar, havuç, soğan, yer elması; bütün kök sebzeler.

ÇOCUKLAR: Somon, ton, et, ciğer, yumurta, kuru üzüm, yeşil sebzeler, pancar, kırmızı turp, yaban mersini, böğürtlen, kivi, portakal, mandalina, bakliyat...

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:10
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