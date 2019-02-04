Gram altın 220 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 primle 220,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 220,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.477 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 1.312,22 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarının geniş bant aralığında işlem görebileceğini belirterek, "ABD'den gelen açıklamalar ve ekonomik veriler altının ons fiyatında, yurt içi piyasalarda ise dolar kurunun seyri altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabilir. Bu hafta altının ons fiyatında 1.307-1.327 dolar, altının gram fiyatında 219-227 lira aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde enflasyon ve ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.