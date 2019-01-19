GRAFİKLİ - İstanbul'da basketbol şöleni

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, yarın İstanbul'da yapılacak.

Bu sene 16. kez düzenlenecek ve geçen sezon olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

- Yıldızlar boy gösterecek

Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'i Alp Karahan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel'den (Türk Telekom) oluştu.

Yedeklerde ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne, Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) olacak.

Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) bulunacak.

Ataman'ın takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich, Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison ve Göksenin Köksal (Galatasaray) olacak.

- Smaç yarışması merakla bekleniyor

All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Zach Auguste (Galatasaray), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.

- 3 sayı yarışmasında iddialı isimler

ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.

Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois, Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins, Beşiktaş Sompo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, Galatasaray'dan Aaron Malik Harrison, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan ve Türk Telekom'dan Sylven Landesberg 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.

- Yetenek yarışması yapılacak

Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleştirilecek.

Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)

çeşitli parkurlarda zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.

- Edis'ten konser

All-Star'da şarkıcı Edis, basketbolseverlere mini bir konser verecek.

Organizasyonda parkeye çıkacak Edis, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- All-Star maçını kadın hakemler yönetecek

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıkacağı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetecek.

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev alacak.

- En hızlı emekleyen bebek aranıyor

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak.

"Emekleme Yarışı" etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek.

- All-Star açık kanal ve Youtube'da

All-Star organizasyonu yayıncı kuruluş tarafından açık kanalda ve Youtube'dan yayımlanacak.

Basketbolseverler Tivibu Spor'dan yayımlanacak maçı şifresiz takip edebilecek. Dileyenler ise sosyal medyadan Youtube üzerinden etkinliği izleyebilecek.