0553 313 94 23

GRAFİKLİ - İstanbul'da basketbol şöleni

Tahincioğlu All-Star 2019 yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:51
GRAFİKLİ - İstanbul'da basketbol şöleni

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, yarın İstanbul'da yapılacak.

Bu sene 16. kez düzenlenecek ve geçen sezon olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

 

- Yıldızlar boy gösterecek

 

Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'i Alp Karahan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel'den (Türk Telekom) oluştu.

Yedeklerde ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne, Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) olacak.

Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) bulunacak.

Ataman'ın takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich, Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison ve Göksenin Köksal (Galatasaray) olacak.

 

- Smaç yarışması merakla bekleniyor

 

All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Zach Auguste (Galatasaray), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.

 

- 3 sayı yarışmasında iddialı isimler

 

ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.

Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois, Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins, Beşiktaş Sompo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, Galatasaray'dan Aaron Malik Harrison, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan ve Türk Telekom'dan Sylven Landesberg 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.

 

- Yetenek yarışması yapılacak

 

Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleştirilecek.

Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)
çeşitli parkurlarda zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.

 

- Edis'ten konser

 

All-Star'da şarkıcı Edis, basketbolseverlere mini bir konser verecek.

Organizasyonda parkeye çıkacak Edis, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

 

- All-Star maçını kadın hakemler yönetecek

 

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıkacağı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetecek.

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev alacak.

 

- En hızlı emekleyen bebek aranıyor

 

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak.

"Emekleme Yarışı" etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek.

 

- All-Star açık kanal ve Youtube'da

 

All-Star organizasyonu yayıncı kuruluş tarafından açık kanalda ve Youtube'dan yayımlanacak.

Basketbolseverler Tivibu Spor'dan yayımlanacak maçı şifresiz takip edebilecek. Dileyenler ise sosyal medyadan Youtube üzerinden etkinliği izleyebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:51
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Afyon
  5. All-Star
  6. Basketbol
  7. Sinan Erdem Spor Salonu
  8. Tahincoğlu All-Star 2019
  9. Yıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong part 2: Tek uçak biletiyle 10 ada gezisi
    1. Hong Kong part 2: Tek uçak biletiyle..
    2. Kadınların hakkı bu kafaya mı emanet?
    3. Meral Akşener, Binali Yıldırım için..
    4. Kabus devam edecek... Kat be kat..
    5. AK Partili isim istifa etti
    6. Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında
    7. Trabzonspor'un rakibi Medipol Başakşehir
    8. ABD'li Senatör Graham: “YPG’nin siyasi..
    9. Refik Hakan Talu: İstanbul'un hangi..
    10. Suriyeliler oy kullanacak mı? Bu..
    11. "En iyi hoca seçilmek gurur verici"
    12. Fenerbahçe'den kırmızı kart gören..
    13. DHKP-C'nin azmettiricisi İstanbul'da..
    14. Onların gözünde "gün ışığı" doğdu
    15. ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi..
    16. Generali Sigorta kasko paketini..
    17. Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk
    18. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için..
    19. Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve..
    20. Dünya iş liderleri dijital eğitimi..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!