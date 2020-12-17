GRAFİKLİ - Kaynanalar'ın "Nöriye"si: Leman Çıdamlı

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Kaynanalar dizisinde yer alan unutulmaz karakter "Nuriye Kantar" ile Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen oyuncu Leman Çıdamlı'nın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Çıdamlı, 1 Ocak 1932'de dünyaya geldi.

Çıdamlı, Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen “Kaynanalar” adlı dizide, Tekin Akmansoy, Defne Yalnız, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner, Sermin Hürmeriç, Haşim Hekimoğlu, Gültekin Gülkan, Alev Sezer ile başrolleri paylaştı. 1974'te filmi çekilen ve daha sonra televizyon dizisi yapılan "Kaynanalar"da, Tekin Akmansoy'un canlandırdığı "Nuri Kantar"ın, "Nöriyem" diye seslendiği eşi "Nuriye Kantar'" tiplemesiyle geniş kitlelerce sevildi.

Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yerini koruyan aile dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda rol alan sanatçı, yaklaşık 10 yıl dizide "Kaynana Seher" karakterini oynadı. Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı dizi, 5 Ekim 1992'den-18 Haziran 2002'ye kadar Türk izleyicisiyle buluştu. Dizide ayrıca İsmet Özhan, Açelya Akkoyun, Sümer Tilmaç, Filiz Taçbaş, Suna Selen, Sezai Aydın, Mümtaz Sevinç, Zafer Önen ve Nurhan Damcıoğlu da rol alıyordu.

Sanatçının, Kemal Sunal’la oynadığı 1991 yapımı "Varyemez" filminde, fidye için kaçırılan kocasını "Benim adım Melek, kimse yapamaz bana kelek." sözleriyle terslemesi ise akıllarda yer edindi.

Başarılı sanatçı, 1993'te çekilen "Darbukatör Baryam" adlı dizide Müjdat Gezen’in annesi rolünde oynarken, diğer rollerde Nilgün Belgün, Cenk Koray, Asuman Arsan, İlhan Daner rol aldı.

Opera sanatçısı Nejat Çıdamlı ile 1955'te evlenen sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kızı Ayşegül Çıdamlı, 1956'da dünyaya geldi.

Akciğer kanseri ile savaşan sanatçı, eşinin vefatından 10 gün sonra 18 Aralık 2012'de İstanbul’da hayata veda etti. Çıdamlı'nın cenazesi, Pendik, Şeyhli Mezarlığı'ndaki eşinin yanına defnedildi.



- Sanatçının rol aldığı filmler şöyle:

2005 - Sen Ne Dilersen

1993 - Çılgın Aşıklar (TV filmi)

1991 - Varyemez

1989 - Zehir Hafiye

1988 - Bıçkın

1986 - Kahkaha Marketi

1977 - Bizim Kız

1976 - Bülbül Ailesi

1975 - Nöri Gantar Ailes

1975 - Kaynanalar

1974 - Köyden İndim Şehire

1974 - Kanlı Deniz

- Rol aldığı diziler ise şunlar

2005 - Aşk Oyunu

2004 - Cennet Mahallesi

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2003 - Büyükannenin Konağı

2000 - Bedel

1997 - Yasemince

1994 - Gülşen Abi

1993 - Nasreddin Hoca

1993 - Darbukatör Baryam

1992 - Mahallenin Muhtarları

1990 - Ah Şu Komşularımız

1988 - Kaynanalar

1987 - Aşkın Gözü Kördür

1986 - Perihan Abla