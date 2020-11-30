  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
Aktüel

GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 23 dava görülecek - Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 6 ildeki davalarda 1079 sanığın yargılanmasına devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:10:11 -
GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında 6 ildeki 23 davada 1079 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Aralık ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 23 dava görülecek.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlardan açılan davalarda 1079 sanık yargılanacak.

Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 132 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Aralık'ta devam edilecek.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 141 sanığın yargılanması 4 Aralık'ta İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanığın yargılandığı dava da 7 Aralık'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Aralık ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

1 Aralık

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (132 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-4 Aralık

Saat: 09.00


Dava adı: Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Aralık

Saat: 11.00


3 Aralık

Dava adı: Ergenekon savcısı Murat Dalkuş'un FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Aralık

Saat: 11.00


4 Aralık

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava (141 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.00


Dava adı: Can Dündar hakkında "casusluk" ve " FETÖ'ye yardım etmek" suçuna ilişkin dava (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10.30


Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 14.30


7 Aralık

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7-31 Aralık

Saat: 09.00


Dava adı: Eski Ankara Jandarma Komutanı Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 10.00


8 Aralık

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 11.10


Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00


Dava adı: Zonguldak'ta eski akademisyenlerin FETÖ'den yargılandığı dava (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Aralık

Saat: 10.00


9 Aralık

Dava adı: İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ davası (1 sanıklı )

Yer: İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.30


Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Aralık

Saat: 11.00


10 Aralık

Dava adı: Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 09.00


Dava adı: Kemal Batmaz'ın eşinin yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 11.00


14 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (39 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-18 Aralık

Saat: 11.00


15 Aralık

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 11.00


Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Aralık

Saat: 14.30


21 Aralık

Dava adı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası (24 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-25 Aralık

Saat: 11.00


22 Aralık

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Aralık

Saat: 09.00


23 Aralık

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Aralık

Saat: 11.00


29 Aralık

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik dava (22 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.00


Dava adı: Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Aralık

Saat: 10.50

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı bu hafta Mars'da hayat var mı? konusunu işledi. Bir izleyicinin sorusuna çok sinirlenen Altaylı ..
İran'ın
Gündem

İran'ın "koridor" paniği! Türkiye orada bu hamleyi yaparsa...

Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin yankıları devam ederken Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'..
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay