GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 83 milyon 68 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 812 bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 83 milyon 68 bin 34’e çıkarken, virüs saptanan 58 milyon 869 bin 75 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 216 bin 991 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 350 bin 778 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 267 bin 283), Brezilya (7 milyon 619 bin 970), Rusya (3 milyon 131 bin 550), Fransa (2 milyon 600 bin 498), İngiltere (2 milyon 432 bin 888), Türkiye (2 milyon 194 bin 272), İtalya (2 milyon 83 bin 689), İspanya (1 milyon 921 bin 115), Almanya (1 milyon 710 bin 992), Kolombiya (1 milyon 626 bin 461), Arjantin (1 milyon 613 bin 928), Meksika (1 milyon 413 bin 935), Polonya (1 milyon 281 bin 414), İran (1 milyon 218 bin 753), Ukrayna (1 milyon 45 bin 348), Güney Afrika (1 milyon 39 bin 161) ve Peru (1 milyon 12 bin 614)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (193 bin 940), Hindistan (148 bin 774), Meksika (124 bin 897), İtalya (73 bin 604), İngiltere (72 bin 548), Fransa (64 bin 381), Rusya (56 bin 426), İran (55 bin 95), İspanya (50 bin 689), Arjantin (43 bin 163), Kolombiya (42 bin 909), Peru (37 bin 621), Almanya (33 bin 172), Güney Afrika (28 bin 33), Polonya (28 bin 19), Endonezya (21 bin 944), Türkiye (20 bin 642), Belçika (19 bin 441), Ukrayna (18 bin 324), Şili (16 bin 499), Romanya (15 bin 596), Kanada (15 bin 472), Ekvador (14 bin 23), Irak (12 bin 808), Çekya (11 bin 429) ve Hollanda (11 bin 324).