Gözyaşı hakkında bilinmeyenler

Sağlık açısından ağlamak ve gülmek aslında aynı şey. Yani her ikisi de duyguların boşalması anlamına geliyor. Bu sayede kalbe zararlı olan faktörler de ortadan kalkıyor.

Ağlamak ruhi sarsıntılara varacak ölçüde olmadığı sürece, gözlerin temizlenmesine yardım ediyor. Gözyaşı; gözü, dışarıdan gelen ve yerleşen birçok zararlı maddeden temizleyip koruduğu gibi toksitlerin de atılmasını sağlar.

Gözyaşı üç katmandan oluşmaktadır: dıştaki yağsı tabaka, su ve mikroskopik boyuttaki mokus.. Gözümüzü her kırptığımızda göz kapaklarımız tıpkı arabaların silgeçleri gibi gözümüzü temizler ve ince bir tabaka halinde gözyaşını gözün üzerine sürer. Yani gözyaşının görevi gözümüzü mikroplara karşı korumak ve yabancı cisimleri uzaklaştırmaktır. Gün içinde o ihtiyaç miktarınca sürekli salgılanır. Ağladığımızda ise olağandışı bir hale geçer.

Gözyaşı kurumaz

Çok ağlamak göz yaşlarını kurutur, şeklindeki söylenti ise yanlıştır. Göz yaşı göz çevresindeki çeşitli dokularda sürekli üretilir. Ağlamakla kurumaz.